POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall auf der B314

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 31. August 2023, gegen 1 Uhr kam es zu einem Brand einer Garage in der Straße "Im Kleinfeld" in Bad Krozingen-Hausen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen konnte das Feuer recht schnell löschen und einen Übergriff auf ein Nebengebäude verhindern. In der Garage brannte ein Motorrad nahezu vollständig aus. Hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe liegen noch ...

