POL-FR: Bad Krozingen-Hausen: Garage gerät in Brand

Freiburg (ots) - Über das Treppenhaus gelangten am Mittwoch, 30.08.2023 zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus in der Zähringerstraße. Im 2. Obergeschoss brachen diese eine Wohnungstüre auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Ein Schlafzimmer und das Wohnzimmer wurden durchsucht. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Haustüre kann noch nicht ...

