Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Tegernau: Arbeitsunfall bei Felssicherungsarbeiten - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Mittwoch, 30.08.2023 gegen 08.30 Uhr auf der Tegernauer Landstraße, kurz nach dem Sägewerk in Richtung Neuenburg. Hier verunfallte ein 54 Jahre alter Mann bei Felssicherungs- und Reinigungsarbeiten. Der 54-jährige war in rund fünf Meter Höhe an der Felswand tätig, als der Klemmknoten und die mechanische Seilbremse, vermutlich durch die Feuchtigkeit des Seils, durchrutschten. Daraufhin stürzte der Arbeiter ab und verletzte sich schwer, nach jetzigem Stand aber nicht lebensgefährlich. Durch einen Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden von dem 54-jährigen im Vorfeld eingehalten und auch die vorgeschriebene Schutzkleidung wurde getragen.

md/bw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell