POL-OL: +++ vorläufige Festnahme nach alkoholisierter Unfallflucht mit gestohlenem Pkw +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter gleich vier Einbrüche in Westerstede, Bahnhofstraße verübt. Tatbetroffen waren drei Rechtsanwaltskanzleien sowie die Räumlichkeiten einer Vermögensberatungsfirma. In allen Fällen gelangten die Täter durch das Aufhebeln von Fenstern in die betroffenen Büroräume. In den Objekten suchten die Täter augenscheinlich nach Bargeld. ...

