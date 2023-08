Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Dienstag, 29. August 2023, gegen 17.20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Lörracher Straße und Basler Straße in Freiburg-Haslach ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 32 Jahre alte Fahrradfahrer den Gehweg in der Lörracher Straße in Richtung Stühlinger und wollte an der Kreuzung zur Basler Straße die Furt bei Grünlicht überqueren.

Ein 52-jähriger VW-Fahrer, der auf der Basler Straße in Richtung Kronenbrücke unterwegs war, musste aufgrund stockendem Verkehr zunächst seine Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich verringern und kam in Höhe des Rad- und Fußgängerüberwegs zum Stillstand.

Im weiteren Verlauf fuhr der auf dem Überweg die Kreuzung querende Radfahrer auf den stehenden Pkw seitlich auf, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Schadenhöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

