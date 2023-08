Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots)

Mehrere parkende Fahrzeuge sind am Mittwoch, 30. August 2023, gegen 0.30 Uhr im Bächelhurst und Am Gehracker in Merzhausen von einer Frau mit einem mitgeführten Schlüssel zerkratzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen warf sie darüber hinaus Drohbriefe in einen Briefkasten, in denen sie der betreffenden Familie mit dem Tod drohte.

Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hat, konnte die 26 Jahre alte Tatverdächtige in Höhe seines Anwesens im Bächelhurst festhalten und verständigte Polizei, welche die Frau vor Ort vorläufig festnehmen konnte.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633/80618-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

