Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Auto kollidiert mit verlorenem Regal - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 29.08.2023 um 20:50 Uhr kam es auf der A98 zwischen der Ausfahrt Lauchringen West und der Ausfahrt zur B314 zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr bei Dunkelheit auf der A98 in Richtung Klettgau, als sie vor sich auf der Fahrbahn ein schwarzes Metallregal sah. Die Frau versuchte dem Regal noch erfolglos auszuweichen. Sie streifte das Regal, wodurch an ihrem PKW ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Beamte des Polizeireviers Waldshut haben die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach dem Eigentümer des Regals. Zeugen und auch der Eigentümer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07751 8316-531 bei der Polizei in Waldshut zu melden.

bw

