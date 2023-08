POL-FR: Lörrach: Kinder werfen von Balkon aus Steine auf ein fahrendes Auto

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 28.08.2023, gegen 20.35 Uhr hatte sich ein 50-jähriger Mann am Dreisamuferweg im Bereich der Kaiserbrücke in Freiburg gegenüber einer Spaziergängerin exhibitionistisch verhalten. Im weiteren Verlauf soll er die Frau in die Dreisam gestoßen und mehrfach ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben. Nachdem sich die ebenfalls 50-jährige ...

mehr