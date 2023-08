Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unbekannter auf nächtlicher Diebestour - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag, den 26.08. auf Sonntag, den 27.08.2023 zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter nutzt nach bisherigen Erkenntnissen den Schutz der Dunkelheit und die nächtliche Ruhe aus, um Wertsachen aus geparkten Fahrzeugen zu stehlen. Der entstandene Schaden ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Schon in jüngster Vergangenheit kam es zu gleichartigen Taten im Bereich der Gemeinden Wutach und Wellendingen. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer verdächtige Wahrnehmungen macht oder nicht identifizierbare Personen auf Überwachungskameras feststellt, wird gebeten sich beim Polizeiposten Bonndorf unter der Rufnummer 07703-93250 zu melden. In dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei unter der bekannten 110 zu verständigen.

