Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Tankbetrug - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Montag, den 28.08.2023 gegen 10 Uhr, kam es in der Straße "Zur Rheinbrücke" zu einem Tankbetrug mit Täterfestnahme. Ein Fahrzeugführer betankte seinen Pkw mit Benzin im Wert von knapp 70 Euro und versuchte anschließend, davonzufahren, ohne zu bezahlen. Dies konnte durch einen Mitarbeiter der Tankstelle bemerkt werden, woraufhin er den Fahrzeugführer am Wegfahren hinderte. Daraufhin flüchtete dieser zunächst zu Fuß. Als er später zurückkehrte, um sich nach seinem Pkw zu erkundigen, konnte er durch die hinzugerufene Polizei festgenommen werden.

Da der Täter, der die georgische Staatsbürgerschaft besitzt, keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Freiburg ein sog. beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Die Hauptverhandlung fand daher noch am Nachmittag desselben Tages statt. Der Täter wurde hierbei zu einer Geldstrafe i.H.v. 30 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt, zudem muss er die Tankschuld begleichen.

