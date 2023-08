Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Fazit Weinfest Kaiserstuhl und Tuniberg

Freiburg (ots)

Nachdem das Breisacher Weinfest am Montag, den 28.08.2023, nach vier Tagen zu Ende ging, zieht die Polizei, die an allen vier Tagen vor Ort war, eine positive Bilanz. Trotz teilweise schlechten Wetters war das Fest gut besucht, verlief aber dennoch friedlich.

So kam es am Eröffnungstag lediglich zu einer verbalen Beleidigung. Am Samstag, den 26.08.2023, kam es zu einer Körperverletzung im Bereich des Taxistandes sowie einer Streitigkeit, die jedoch geschlichtet werden konnte. Weiterhin konnten zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Sonntag und Montag verliefen gänzlich ohne polizeiliches Tätigwerden.

