POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Über 100.000 Euro von Krankenkasse erbeutet

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat einen 17-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark am Donnerstagnachmittag (19.01.2023) zu Boden geschlagen und ihn bestohlen. Der 17 Jahre alte Jugendliche wartete gegen 16.30 Uhr am U-Halt Sportpark auf die Stadtbahn in Richtung Gerlingen, als eine unbekannte Person ihm ins Gesicht schlug und das Karten-Etui aus dessen Jackentasche stahl. Der in Richtung ...

mehr