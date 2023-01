Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei Abrissarbeiten auf einem Werksgelände an der Mercedesstraße ist ein 46 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag (19.01.2023) lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar löste sich gegen 16.40 Uhr aus mehreren Metern Höhe ein Mauerstück an dem Gebäude, das beim Aufprall in zwei Teile zerbarst. Eines dieser Fragmente traf den Mitarbeiter und begrub diesen unter sich. Rettungskräfte brachten den Mann, der mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

