Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Brombach: Einbruch in alte Sporthalle - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende, Freitag, 25.08.2023 bis Sonntag, 27.08.2023, in die alte Sporthalle in der Karl-Wenk-Straße ein und richteten einen hohen Sachschaden an. Durch das zerstören einer Glastür drangen vermutlich mehrere Täter über die Gebäuderückseite in die Halle ein. Alle Räume wurden durchsucht und einiges darin beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Halle wird aktuell als Lagerraum benutzt. Ob etwas gestohlen wurden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176-0) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende rund um die alte Sporthalle in Brombach gemacht haben, sich zu melden.

