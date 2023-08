Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein angehalten - Frau sucht Wohnanschrift in Begleitung der Polizei auf und gibt Straftat dann doch zu

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Iserlohner Straße hielten Polizisten des Verkehrsdienstes am Mittwoch (09.08.) einen BMW für eine Kontrolle an. Gegen 8.15 Uhr war eine 36-Jährige mit dem Auto unterwegs, sie nutzte dabei ihr Handy am Steuer und schaute während der Fahrt mehrfach in Richtung des Fußraumes. Die Hagenerin konnte den Einsatzkräften keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen - sie gab lediglich an, dass sich ihr Führerschein Zuhause befinden würde. Ein Abgleich mit dem Recherchesystem der Polizei ergab jedoch, dass auf den Namen der Frau keine Fahrerlaubnis registriert war. Die 36-Jährige versicherte mehrfach, dass sie die Dokumente Zuhause hat. Gemeinsam suchten die Beamten daraufhin ihre Wohnanschrift auf. Vor Ort konnten die Polizisten auch den Ehemann der Hagenerin antreffen. Er teilte ihnen mit, dass seine Frau keinen Führerschein hat. Man habe aber über eine Anmeldung in einer Fahrschule nachgedacht. Die 36-Jährige erhielt eine Strafanzeige, ihr ist die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. (arn)

