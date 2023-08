Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck Ortsteil Schachen: Knallgeräusche rufen Polizei auf den Plan

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.08.2023 teilte eine Zeugin gegen 14:30 Uhr der Polizei mit, dass sie im Bereich Schachen Knallgeräusche gehört habe und ihr die Quelle nicht bekannt sei. Eine Streife des Polizeireviers Waldshut nahm sich der Sache an und konnte ermitteln, dass es in der Vergangenheit bereits wiederholt zu ähnlichen Wahrnehmungen in Schachen gekommen war. Jäger konnten bislang als Ursprung dieser Geräusche ausgeschlossen werden. Die Beamten des Reviers in Waldshut bitten darum Wahrnehmungen dieser Art sofort dem Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) zu melden.

