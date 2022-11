Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Markenembleme von Fahrzeugen entwendet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Straße "Am Rüppurrer Schloss" in einer Tiefgarage an mehreren Fahrzeugen die Markenembleme. An einigen Autos wurden auch die vorderen Abstandssensoren gestohlen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell