Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 28.08.2023, gegen 20.35 Uhr hatte sich ein 50-jähriger Mann am Dreisamuferweg im Bereich der Kaiserbrücke in Freiburg gegenüber einer Spaziergängerin exhibitionistisch verhalten.

Im weiteren Verlauf soll er die Frau in die Dreisam gestoßen und mehrfach ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben.

Nachdem sich die ebenfalls 50-jährige Frau befreien und um Hilfe rufen konnte, eilten ihr einige Passanten zur Hilfe und verständigten die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Es handelt sich bei ihm um einen deutschen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde am 29.08.2023 antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zum Tatablauf geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell