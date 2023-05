Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Ein 39-jähriger Radfahrer erlitt bei einem gestrigen Unfall schwerste Kopf-, Bein- sowie Armverletzungen und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der Unfall ereignete sich gegen 08:45 Uhr. Ersten Erkenntnissen fuhr ein 69-Jähriger Autofahrer die Grevesmühlener Straße stadteinwärts, während der Radfahrer entgegensetzt fuhr und nach links in die Ratzeburger Straße einbog. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen des Unfalls. Der Verkehr an der Kreuzung wird mittels Ampel geregelt. Zeugen werden gebeten Hinweise zum Unfallhergang über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de/, per Telefon über 0385/5180 oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell