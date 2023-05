Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfällen verletzt

Schwerin (ots)

Am Wochenende sind zwei Radfahrer nach Zusammenstößen mit Autos verletzt worden. In beiden Fällen fuhren die Autofahrer von einem Grundstück auf die Fahrbahn und erfassten hierbei die Radfahrer. Am Samstag gegen 14 Uhr stürzte daraufhin ein 74-jähriger Schweriner in der Rogahner Straße, der später selbstständig einen Arzt kontaktieren wollte. Einen Tag später traf es gegen 11:20 Uhr eine 40-Jährige im Elleried. In beiden Fällen sind Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

