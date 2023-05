POL-SN: Weitere Brände in Schwerin - Appell der Polizei

Schwerin (ots) - Nach einem Unfall am gestrigen Tage ist erneut eine Radfahrerin verletzt worden. Ereignet hat sich der Zusammenstoß in der Lagerstraße in der Werdervorstadt gegen 11:45 Uhr. Ein 46-jähriger Autofahrer kreuzte den Weg der 84-jährigen Radfahrerin, es kam zum Zusammenstoß und zum Sturz der Radfahrerin, die verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und hat ...

mehr