Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Jugendliche dringen in unverschlossenes Fahrzeug ein

Neulingen (ots)

Am Donnerstagmittag hat ein Unbekannter in Neulingen-Bauschlott ein unverschlossenes Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes geöffnet und durchwühlt.

Gegen 15.00 verlud eine 35-Jährige ihre Einkäufe und brachte den Einkaufswagen im Anschluss zurück zu dem dafür vorgesehenen Stellplatz ohne jedoch das Fahrzeug abzuschließen. Diesen Augenblick der Unachtsamkeit nutze ein unbekannter Jugendlicher dafür, sich in das Fahrzeug zu setzen und dieses zu durchwühlen. Auf die anschließende direkte Ansprache der 35-Jährigen flüchtete der Jugendliche und mit ihm zwei weitere, die in unmittelbarer Nähe standen, in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: männlich, circa 14-15 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank, kurze blonde Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzem Shirt und einer hellen Umhängetasche

Unbekannter 2: männlich, circa 14-15 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit Jogginghose und weißen T-Shirt.

Unbekannter 3: männlich, circa 14-15 Jahre, 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit Jogginghose und dunklem T-Shirt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kieselbronn, Telefon: 07231 / 154 2970, oder dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter Telefon: 07231 / 1863211, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell