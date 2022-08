POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Auffahrunfall mit knapp zwei Promille

Pforzheim (ots) - Zwei Männer sind am Samstagabend in der Pforzheimer Weststadt Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Die beiden späteren Geschädigten saßen gegen 18:20 Uhr in der Maximilianstraße vor einem Firmengebäude, als ein bislang unbekannter junger Mann hinzukam. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte dieser wortlos private Gegenstände der ...

mehr