LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Bad Salzungen (ots) - Ein Unbekannter kontaktierte am Montag gegen 10:00 Uhr eine Frau aus Bad Salzungen per Kurznachrichtendienst und gab an, in finanzieller Notlage zu sein. Sie müsste dringend 1.700 Euro an eine bestimmte Bank überweisen. Die zugehörige IBAN übermittelte der Unbekannte gleich mit. Die Bad Salzungerin kannte die Nummer nicht und blockierte diese sofort. Es ist glücklicherweise kein Schaden ...

mehr