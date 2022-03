LPI-SHL: Kupferkabel geklaut

Meiningen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brannte Montagmittag eine aus Koniferen bestehende Grundstücksbegrenzung in der Straße "An der Klinge" in Meiningen. Die Kameraden der Feuerwehren aus Walldorf und Meiningen löschten die Flammen. Die 20 Bäumchen hatten einen Wert von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

