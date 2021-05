Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Einbruch in Hochseilgarten im Stadtwald gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Pfingstwochenende ist es in der Straße Am Kulturwerk in Norderstedt zum Einbruch in einen Container des Hochseilgartens gekommen, zu dem die Kriminalpolizei aktuell nach Zeugen sucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (24.05.2021) gewaltsam in einen Verkaufscontainer ein.

Die Einbrecher nahmen Bargeld und Elektro-Werkzeug überwiegend vom Hersteller Makita an sich.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen Montagvormittag nach Feststellung der Tat eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell