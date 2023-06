LPI-EF: Einbruch in Schule

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte am Wochenende an einer Erfurter Schule. Der Hausmeister des Gymnasiums im Rieth hatte am Montagmorgen an dem Schulgebäude Schmierereien festgestellt. Mit roter, weißer und schwarzer Farbe hatten die Täter mehrere metergroße Schriftzüge an die Fassade, eine Klingel und eine Bauplane gesprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN) Rückfragen ...

