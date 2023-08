Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt/ Dossenbach: Privater Warenstand zweimal ausgeräumt - Mutmaßliche Täterin ermittelt

Freiburg (ots)

Folgemeldung

Wenige Tage nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs aufgrund mehrerer Diebstähle an einem Warenstand, meldete sich am gestrigen Mittwoch, den 30.08.2023 die mutmaßliche Täterin beim Polizeirevier Rheinfelden und räumte die beiden Taten ein. Es handelt sich um eine 20-jährige Frau, welche die beiden Diebstähle nach eigenen Angaben mit einer Bekannten gemeinschaftlich begangen haben will. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Rheinfelden. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen werden sich nun wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten müssen.

Erstmeldung

Ein Warenstand, welcher an einem Haus in der Straße "Harget" angebracht ist, wurde zweimal von unbekannten Personen ausgeräumt. Einmal fand der Diebstahl am Donnertag, 24.08.2023 gegen 00.40 Uhr und das zweite Mal am Samstag, 26.08.2023 gegen 01.30 Uhr statt. Der entwendete Warenwert beläuft sich auf rund 200 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich zu melden.

