Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aber der Wagen, der rollt...

Schnellbach (ots)

Eine 27-jährige Frau stellte am frühen Dienstagnachmittag ihren Ford am linken Fahrbahnrand in der Gartenstraße in Schnellbach ab. Sie sicherte den Wagen nicht ausreichend gegen das Wegrollen und so machte sich der PKW selbstständig. Er rollte los, kam von der Fahrbahn ab, überquerte ein Feld, prallte gegen einen Zaun und schließlich gegen eine Hauswand. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell