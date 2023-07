LPI-SHL: Mopedfahrer lebensbedrohlich verletzt

Schleusingen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr gegen einen VW, der auf einem Parkplatz in der Suhler Straße in Schleusingen geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0178891/2023 bei der ...

