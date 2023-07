LPI-SHL: Unfallflucht

Veilsdorf (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen Ford Mustang, der in der Kirchgasse in Veilsdorf stand, aufzubrechen. Das Schloss an der Fahrertürseite wurde dabei beschädigt, ein Eindringen ins Auto selbst gelang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0179450/2023. Rückfragen bitte an: ...

