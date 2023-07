LPI-SHL: Auto beschädigt

Suhl-Gehlberg (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag bis Montagmorgen in eine Pension in der Glasmacherstraße in Suhl-Gehlberg ein. Im Inneren angelangt entwendete sie neben der Trinkgeldkasse auch verschiedene alkoholische Getränke. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angaben des Aktenzeichens 0177330/2023 bei der Polizei in Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

