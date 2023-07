Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Bad Salzungen (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte ihn an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dabei übersah er einen 15-jährigen Radfahrer der just in diesem Moment den dortigen Fußgängerüberweg befuhr, um die Straße zu überqueren. Der Sachschaden blieb gering und der junge Radler verletzte sich leicht. Der 15-Jährige hätte an dieser Stelle von seinem Fahrrad absteigen und es über den Zebrastreifen schieben müssen, da diese ausschließlich durch Fußgänger oder Rollstuhlfahrer genutzt werden dürfen.

