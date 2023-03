Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kiosk - Spielautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter entfernte in der Nacht von Samstag, 18.03.2023, auf Sonntag, 19.03.2023, ein Fenstergitter und schlug das dahinter befindliche Toilettenfenster ein, um in der Straße "Beim Haagensteg" in einen Kiosk zu gelangen. In dem Kiosk wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und das Bargeld aus diesen entwendet. Aus einer offenen Kasse wurde zudem ein kleinerer Bargeldbetrag entnommen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt.

