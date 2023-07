Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger waren erfolgreich - Mitarbeitern war wachsam

Hildburghausen (ots)

Den großen Lottogewinn erhoffte sich eine Seniorin aus Hildburghausen. Dienstagmittag rief ein Unbekannter bei der 83-Jährigen an und teilte ihr mit, dass sie im Lotto gewonnen hätte und sie den Gewinn in einem Geldkoffer erhalten würde. Jedoch müsste sie die Frachtkosten in Höhe von 900 Euro selbst übernehmen. Ihr wurde vorgegaukelt, dass die Lottogesellschaft die 900 Euro nicht als Banknoten annehmen dürfe und die Dame aus diesem Grund Gutscheinkarten erwerben und die Codes durchgeben soll. Die Seniorin glaubte dem gesprochenen Wort und kaufte die geforderten Karten. Danach gab sie bereitwillig alle Codes durch. Ein erneuter Anruf ging bei ihr ein und mit diesem die Information, dass der Lottogewinn höher als gedacht ausfalle, sich die Frachtkosten deshalb aber erhöhen würden. Erneut wurde die Frau durch die unbekannte Stimme aufgefordert, Gutscheinkarten zu erwerben. Die 83-Jährige begab sich in eine Drogerie und eine Mitarbeiterin des Geschäftes wurde hellhörig, wies die Dame ab und informierte die Polizei. Der hier beschriebene Fall ist eine von unzähligen Betrugsstraftaten, mit denen die Polizei tagein, tagaus beschäftigt ist. Betrüger versuchen auf diese und auf etliche andere Arten, an Ihr erspartes zu gelangen. Fallen Sie nicht darauf herein, übergeben Sie niemals Kontodaten oder Bargeld und kaufen Sie auch nichts im Auftrag von unbekannten Anrufern. Diese wollen nur das schnelle Geld und Ihnen entsteht mitunter ein unwiederbringlicher Schaden, finanziell und seelisch. Informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell