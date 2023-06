Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister übergibt zwei Millionen für Umbau eines Gutshau-ses in Grimmen

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel übergibt am Donnerstag an den Grimmener Bürgermeister Marco Jahns einen Fördermittelbescheid in Höhe von etwa zwei Millionen Euro für die Sanierung und den Umbau des Gutshauses für psychosoziale Wohngruppen. Die Mittel werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 22. Juni 2023, 14 Uhr

Ort: An den Kastanien 4, 18507 Grimmen, Ortsteil Groß Lehmhagen

Ziel der Umbaumaßnahmen ist es, das denkmalgeschützte Gutshaus zu sanieren, um Wohnformen zu schaffen, die einen flexiblen und durchlässigen Übergang zwischen der geschlossenen psychiatrischen Pflege und einer offenen Versorgung psychisch kranker Menschen ermöglicht. Dadurch entsteht die Möglichkeit, durch konkrete Hilfestellung und persönliche Assistenz, dem Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner nach eigenständiger Lebensführung noch besser zu entsprechen.

