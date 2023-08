Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbrüche in zwei Firmen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 28./29.08.2023, in zwei Firmen in der Schildgasse ein. Der oder die Täter gelangten bei einen der Firmen über ein Fenster in die Betriebs- und Produktionsräume. Im Gebäudeinneren wurden die Bewegungsmelder von der Decke gerissen, mehrere Metalltüren aufgebrochen und die Büroräume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich im fünfstelligen Euro Bereich.

In die zweite Firma gelangte der oder die Täter ebenfalls über ein Fenster in das Gebäude. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Hier wurde ein Tresor entwendet, welcher mittlerweile in der Nähe vom Parkplatz "Inzlinger Kreuz" aufgefunden werden konnte. Über den Diebstahlschaden liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden dürfte deutlich im vierstelligen Euro Bereich liegen.

Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Schildgasse gemacht haben, sich zu melden.

md/bw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell