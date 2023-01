POL-E: Essen: Jugendliche schlagen und treten auf 52-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45307 E.-Leithe: Am 27.09.2022 gegen 22:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass zwei unbekannte Männer versuchten in eine Bäckerei auf der Meistersingerstraße einzubrechen. Während sein Komplize vor der Bäckerei wartete, versuchte der Tatverdächtige über ein Kippfenster über der Eingangstür in den Verkaufsraum einzudringen. Als die beiden Männer den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

