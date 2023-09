Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Fahrzeug stürzt Abhang runter - Fahrer unter Alkohol

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Freitag, 01.09.2023 gegen 02.50 Uhr ein 23 Jahre alter Mann die L 126 von Muggenbrunn kommend in Richtung Todtnau. Höhe des Kiosks am Wasserfall verlor dieser in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab. Im Anschluss stürzte er rund 30 Meter einen Steilhang hinunter. Bei dem Unfall verletzte sich der 23-jährige. Er konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und den Notruf absetzen. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Sachschaden am Audi kann noch nicht beziffert werden.

