POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall beim Abbiegen: Führerschein weg

Freudenstadt (ots)

Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf Gemarkung Freudenstadt.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer gegen 12:40 Uhr die Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt nachdem er zuvor aus Richtung Klosterreichenbach kommend in diese einbog. An der Abzweigung mit der Landesstraße 409 beabsichtigte er, trotz Gegenverkehrs und wohl ohne rechtzeitige Ankündigung des Abbiegevorgangs nach links in Richtung Obermusbach abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes-Benz einer 33-Jährigen die in Richtung Besenfeld unterwegs war. Sowohl der 27-Jährige als auch die 33-Jährige sowie deren 63-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt.

Aufgrund der Fahrweise des 27-Jährigen wurde sein Führerschein einbehalten. Beide unfallbeteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Hinweis:

Ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Missachten der Vorfahrt, hierunter fällt auch das vorzeitige Linksabbiegen vor dem entgegenkommenden Geradeausverkehr, und damit einhergehend die Verletzung eines Menschen oder die Gefährdung einer Sache von bedeutendem Wert stellt grundsätzlich eine Straftat dar. Hierbei ist in der Regel die Frage nach der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen.

Michael Wenz, Pressestelle

