POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis) Altensteig-Straubenhardt - Unbekannte erbeuten per Whatsapp-Betrug tausende Euro

Pforzheim (ots) - Über 40 festgestellte Verstöße sind die Bilanz einer rund zweistündigen Verkehrskontrolle am Montagmorgen in Pforzheim. Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion hatten den Fahrzeugverkehr in der Unteren Wilferdinger Straße unter die Lupe genommen. Dabei ahndeten die Beamten allein über 20 Verstöße, bei denen Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Die anderen aufgedeckten ...

mehr