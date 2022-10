POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 2 Stunden Kontrolle - 40 Verstöße

Heimsheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Heimsheim am Montagmorgen hat sich eine 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Heimsheimer Nordtangente in östliche Richtung. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war sie abgelenkt von der Bedienung des Fahrzeuggebläses, da ihre Windschutzscheibe offenbar beschlagen war. ...

