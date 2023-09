Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall auf der B31, Höllental, in Richtung Freiburg - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

LKR B-H

- Breitnau

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 22:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31, in Höhe des Parkplatzes Teufelsschwänzli. Ein alleinbeteiligter 63-jähriger PKW-Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Opel Meriva, wodurch sich der Wagen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die genaue Ursache für den Unfall ist derzeit noch unbekannt.

Der Fahrer des PKWs erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Freiburg gebracht, wo er derzeit medizinisch behandelt wird. Sein Gesundheitszustand wird als ernst eingeschätzt.

Die Bundesstraße 31 war aufgrund des Unfalls bis 01:15 Uhr voll gesperrt, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten durchführen zu können.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Stand: 02:45 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell