Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter übersehen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Innenstadt Erfurts zu einem Verkehrsunfall mit zwei Zweirädern. Ein 26-jähriger Motorradfahrer wollte über die Ausfahrt von einem Parkplatz fahren und nach rechts abbiegen. Von dort kam jedoch ein 33-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg angefahren. Der Motorradfahrer übersah diesen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Zusammenstoß der Beiden verletzte sich der 33-Jährige leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell