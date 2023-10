Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Busfahrer übersieht Fahrradfahrerin

Erfurt (ots)

Glück im Unglück hatte eine Fahrradfahrerin Donnerstagnachmittag im Erfurter Süden. Die 24-Jährige war mit ihrem Drahtesel in der Thälmannstraße unterwegs und beabsichtige nach links abzubiegen. Ein herannahender 61-jähriger Busfahrer versuchte die junge Frau zu überholen ohne dabei zu bemerken, dass diese abbiegen wollte. Der Bus stößt mit der Radfahrerin zusammen. Glücklicherweise wird die 24-Jährige nur leicht verletzt. Sie musste dennoch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (SE)

