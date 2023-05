POL-MK: Kerzengeld gestohlen

Kierspe (ots) - Eine 71-jährige Kiersperin wurde am Dienstagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen. Sie war zwischen 12.15 und 13 Uhr mit ihrem Ehemann zusammen unterwegs und hatte ihren Einkaufsbeutel an den Haken am Einkaufswagen gehängt. Keiner von beiden bemerkte etwas Verdächtiges. Erst an der Kasse bemerkte die Kiersperin, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie ließ Bank- und Kreditkarten sperren und ...

mehr