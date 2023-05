Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Kierspe (ots)

Eine 71-jährige Kiersperin wurde am Dienstagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen. Sie war zwischen 12.15 und 13 Uhr mit ihrem Ehemann zusammen unterwegs und hatte ihren Einkaufsbeutel an den Haken am Einkaufswagen gehängt. Keiner von beiden bemerkte etwas Verdächtiges. Erst an der Kasse bemerkte die Kiersperin, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie ließ Bank- und Kreditkarten sperren und erstattete am Nachmittag Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach meist älteren Opfern Ausschau halten. Geldbörsen oder andere Wertgegenstände sollten deshalb keinesfalls in den Einkaufskorb gelegt werden. Auch Außentaschen von Jacken stellen für geübte Langfinger kein Hindernis dar. Besser ist es, Portemonnaies in Innentaschen zu stecken. Keinesfalls darf eine PIN für die Bankkarte mit ihrs Portemonnaie gelegt werden. Oft genug stehen die Diebe mit ihrer Beute am nächsten Geldautomaten, um hohe Summen abzuheben, bevor ihr Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. (cris)

