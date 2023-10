POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Schwerin-Zippendorf sucht die Polizei nach Zeugen: Am 30.9. wollte ein 74-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem Wagen an eine Zapfsäule einer Tankstelle an der Crivitzer Chaussee fahren. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte der Deutsche dabei Gas- und Bremspedal seines Wagens und prallte ...

mehr