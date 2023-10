POL-SN: Schweriner Polizei warnt vor Betrugsmasche "Gewinnversprechen"

Schwerin (ots) - Zu einer mutmaßlichen Bedrohungslage kam es in Schwerin am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr: Ein 57-jähriger Deutscher nahm in einem Supermarkt in einem Einkaufscenter am Marienplatz laut ersten Erkenntnissen zunächst unbezahlte Spirituosen zu sich. Als er vom Personal angesprochen wurde, habe er dann eine Machete hervorgeholt und sich damit ...

mehr