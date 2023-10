Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Nach Drohung mit Machete - 57-jähriger Störer in ärztlicher Obhut

Schwerin (ots)

Zu einer mutmaßlichen Bedrohungslage kam es in Schwerin am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr:

Ein 57-jähriger Deutscher nahm in einem Supermarkt in einem Einkaufscenter am Marienplatz laut ersten Erkenntnissen zunächst unbezahlte Spirituosen zu sich. Als er vom Personal angesprochen wurde, habe er dann eine Machete hervorgeholt und sich damit bedrohlich gegenüber den Mitarbeitern verhalten.

Der Störer entfernte sich zunächst, konnte jedoch schnell von Polizeikräften außerhalb des Centers angehalten und fixiert werden. Der Mann befand sich laut ersten Informationen in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Machete wurde sichergestellt. Auf den Störer kommt nun ein Strafverfahren wegen verschiedener Delikte zu, das vom Kriminalkommissariat Schwerin bearbeitet wird.

